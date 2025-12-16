Курс евро обновил исторический максимум и достиг 49,67 гривен

Официальный курс евро продолжает достигать новых рекордных значений, на 17 декабря НБУ установил стоимость европейской валюты на уровне 49,6684 гривен (на 1 копейку выше 16 декабря).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

15 декабря официальный курс евро составлял 49,6549 гривен.

bank.gov.ua

Официальный курс доллара на 17 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1848 гривен за 1 доллар (-0,06 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс евро в результате торгов на 15 декабря снизился на 5-6 копеек по сравнению с 12 декабря – до 49,49-49,51 гривен (покупка-продажа). По состоянию на 12:53 16 декабря курсы составляют 49,64-49,64 гривен.

Курсы доллара на межбанке 15 декабря составляли 42,06-42,10 гривен, что на 11-13 копеек ниже 12 декабря.

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи евро составляет 49,94 гривен, что на 2 копейки больше значения предыдущего дня. Курс продажи доллара упал на 3 копейки – до 42,45 гривен. Курс покупки евро 16 декабря увеличился по сравнению с 15 декабря на 2 копейки – до 49,3 гривен, курс покупки доллара вырос на такую же величину и составил 41,92 гривен.