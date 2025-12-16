ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Курс евро обновил исторический максимум и достиг 49,67 гривен

Украина, Вторник 16 декабря 2025 16:10
UA EN RU
Курс евро обновил исторический максимум и достиг 49,67 гривен Фото: Курс евро обновил рекорд (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Юрий Крохмаль

Официальный курс евро продолжает достигать новых рекордных значений, на 17 декабря НБУ установил стоимость европейской валюты на уровне 49,6684 гривен (на 1 копейку выше 16 декабря).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

15 декабря официальный курс евро составлял 49,6549 гривен.

Курс евро обновил исторический максимум и достиг 49,67 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс доллара на 17 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1848 гривен за 1 доллар (-0,06 грн).

Курс евро обновил исторический максимум и достиг 49,67 гривенbank.gov.ua

На межбанке курс евро в результате торгов на 15 декабря снизился на 5-6 копеек по сравнению с 12 декабря – до 49,49-49,51 гривен (покупка-продажа). По состоянию на 12:53 16 декабря курсы составляют 49,64-49,64 гривен.

Курсы доллара на межбанке 15 декабря составляли 42,06-42,10 гривен, что на 11-13 копеек ниже 12 декабря.

Курс евро обновил исторический максимум и достиг 49,67 гривенudinform.com

На наличном рынке средний курс продажи евро составляет 49,94 гривен, что на 2 копейки больше значения предыдущего дня. Курс продажи доллара упал на 3 копейки – до 42,45 гривен. Курс покупки евро 16 декабря увеличился по сравнению с 15 декабря на 2 копейки – до 49,3 гривен, курс покупки доллара вырос на такую же величину и составил 41,92 гривен.

Напомним, что НБУ поднял курс евро с 1 по 16 декабря на 76 копеек – до 49,65 гривен.

Курс евро в обменниках также продемонстрировал растущую динамику. В начала месяца средний курс покупки составлял 48,82 гривен, а курс продажи – 49,47 гривен. 16 декабря эти значения выросли к 49,27 гривен и 49,91 гривен соответственно. Стоит отметить, что разница между курсами покупки и продажи в среднем за отчетный период составляла 62 копейки.

Директор по продажам "Банка Авангард" Юрий Крохмаль объяснил, что курс евро растет так сильно из-за подорожания евро к доллару на международном рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро
Новости
Британия объявила о передаче Украине большого пакета усиления ПВО
Британия объявила о передаче Украине большого пакета усиления ПВО
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море