Курс доллара вырос на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке вырос на 25 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 28 декабря 2018 года вырос на 25 копеек до 27,76 грн/доллар, курс в покупке до 27,71 грн/доллар. Курс евро вырос на 36 копеек 31,79 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7100 -27,7600 грн/доллар, евро 31,7369 - 31,7907 грн/евро, российский рубль 0,3983- 0,3993 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7100 27,7600

EUR/UAH 31,7369 31,7907

RUB/UAH 0,3983 0,3993

Напомним, 27 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,4900 - 27,5100 грн/доллар, евро 31,4100 - 31,4360 грн/евро, российский рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,68 грн/доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 2768,8264 гривен за 100 долларов (+23,3285 гривен).

Справочное значение курса доллара на 28 декабря составило 27,67 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,6798 гривен за доллар, что 22 копейки выше, чем установленный 27 декабря (27,4558 гривен за доллар).