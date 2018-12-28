НБУ значительно повысил официальный курс доллара

Фото: коллаж (Pixabay)

Курс доллара растет второй день подряд после длительного периода снижения

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,68 грн/доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 2768,8264 гривен за 100 долларов (+23,3285 гривен).

При этом курс доллара на 28 декабря составляет 2745,4979 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 28 декабря составило 27,67 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,6798 гривен за доллар, что 22 копейки выше, чем установленный 27 декабря (27,4558 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 28 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 14 копеек до 27,65 грн/доллар, курс в покупке до 27,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 31,66 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 27,60 гривен за доллар, в покупке вырос на 2 копейки до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 40 копеек до 31,85 гривен за евро.