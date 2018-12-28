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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    28.12.2018 - 17:06
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар на міжбанку виріс на 25 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 28 грудня 2018 року виріс на 25 копійок до 27,76 грн/долар, курс купівлі до 27,71 грн/долар. Курс євро виріс на 36 копійок 31,79 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7100 -27,7600 грн/долар, євро 31,7369 - 31,7907 грн/євро, російський рубль 0,3983 - 0,3993 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7100     27,7600

EUR/UAH     31,7369     31,7907

RUB/UAH     0,3983       0,3993

Курс долара виріс на міжбанкуНагадаємо, 27 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,4900 - 27,5100 грн/долар, євро 31,4100 - 31,4360 грн/євро, російський рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 грн/долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлений на такому рівні: 2768,8264 гривень за 100 доларів (+23,3285 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 28 грудня склало 27,67 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,6798 гривень за долар, що 22 копійки вище, ніж встановлений 27 грудня (27,4558 гривень за долар).

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Теми: Курс долара
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