НБУ повысил справочный курс доллара

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 22 копейки

Справочное значение курса доллара на 28 декабря составило 27,67 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,6798 гривен за доллар, что 22 копейки выше, чем установленный 27 декабря (27,4558 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 28 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 14 копеек до 27,65 грн/доллар, курс в покупке до 27,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 31,66 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 27,60 гривен за доллар, в покупке вырос на 2 копейки до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 40 копеек до 31,85 гривен за евро.