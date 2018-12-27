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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    27.12.2018 - 17:16
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар на межбанке вырос на 24 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 27 декабря 2018 года вырос на 24 копейки до 27,52 грн/доллар, курс в покупке до 27,49 грн/доллар. Курс евро вырос на 38 копеек 31,43 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4900 - 27,5100 грн/доллар, евро 31,4100     31,4360 грн/евро, российский рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,4900     27,5200

EUR/UAH     31,4100     31,4360

RUB/UAH     0,3958       0,3964

Курс доллара вырос на межбанкеНапомним, 26 декабря торги по доллару на межбанке  торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2500 - 27,2800 грн/доллар, евро 31,0241 - 31,0555 грн/евро, российский рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,45 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 2745,4979 гривен за 100 долларов (+18,7191 гривен).

Справочное значение курса доллара на 27 декабря составило 27,45 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,4558 гривен за доллар, что 18 копеек выше, чем установленный 26 декабря (27,2761 гривен за доллар).

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара продолжил рост на межбанке
Темы: Курс доллара
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