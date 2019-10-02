Маркарова прокомментировала колебания курса гривны к доллару

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Вопрос курса доллара обсуждался во время визита Зеленского в НБУ

Традиционный тренд курса гривны к доллару, который сформировался в последние годы, в 2019 году был изменен. Об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала в интервью "Радіо Свобода".

Маркарова напомнила, что Украина уже четвертый год живет с плавающим валютным курсом.

"Мы видим, что тренд в этом году отличается от тех, которые были в предыдущие годы. В предыдущие годы мы видели укрепление гривны летом и затем начинался обратный процесс и гривна колебалась, но оставалась примерно в тех рамках, которые в макропрогнозе были утверждены. В этом году мы видим несколько иную динамику", - сообщила она.

Маркарова сообщила, что вопрос курса гривны к доллару обсуждался во время совещания, которое президент Владимир Зеленский провел с руководством Национального банка и экономического блока правительства 1 октября. По данным министра, на совещании представители НБУ называли факторы, которые влияют на курс гривны: интерес нерезидентов к ОВГЗ и увеличения урожайности в сельском хозяйстве.

Министр финансов в очередной раз напомнила о том, что фактический курс в этом году не соответствует маркопрогнозу, который заложен в госбюджете. По ее словам, это негативно влияет на исполнение бюджета.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский премьер-министр Алексей Гончарук пришли в головной офис Национального банка Украины, где состоялось совещание с руководством НБУ и экономическим блоком правительства.

Отметим, доллар начал дорожать 30 сентября, а утром 2 октября на наличном рынке средний курс покупки доллара составлял 24,72, продажи - 25,28 грн за доллар. На межбанке курс вырос до 24,9 грн за доллар.