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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Новини » Фінанси    02.10.2019 - 17:20
Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав ще на 27 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 2 жовтня 2019 року виріс на 27 копійок до 24,93 гривень за долар, курс купівлі до 24,90 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 45 копійок до 27,29 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9000 - 24,9300 грн/долар, євро 27,2580 - 27,2908 грн/євро, російський рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,9000

24,9300

EUR/UAH

27,2580

27,2908

RUB/UAH

0,3816

0,3822

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 1 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6300 - 24,6600 грн/долар, євро 26,8097 - 26,8399 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3757 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,85 гривень за долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 жовтня встановлено на такому рівні: 2485,9769 гривень за 100 доларів (+30,4467 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 2 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 62 копійки до 25,28 гривень за долар, курс євро виріс на 76 копійок до 27,65 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,72 (24,30 - 1 жовтня), продажу - 25,28 (24,66 - 1 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,85 (26,35 - 1 жовтня), продажу - 27,65 (26,89 - 1 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 1 жовтня), продажу 3,88 (3, 82 - 1 жовтня) грн за 10 рублів.

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що питання курсу гривні до долара обговорювалося під час наради, яку президент Володимир Зеленський провів з керівництвом Національного банку та економічного блоку уряду 1 жовтня. За даними міністра, на нараді представники НБУ називали фактори, які впливають на курс гривні: інтерес нерезидентів до ОВДП і збільшення врожайності в сільському господарстві.

Маркарова прокоментувала коливання курсу гривні до долара НБУ значно підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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