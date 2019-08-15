Курс доллара ускорил рост на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 28,26 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,3200 - 25,3600 грн/доллар, евро 28,2267 - 28,2687 грн/евро, российский рубль 0,3843 - 0,3850 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,3200 25,3600

EUR/UAH 28,2267 28,2687

RUB/UAH 0,3843 0,3850

Напомним, 14 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2400 - 25,2650 грн/доллар, евро 28,1829 - 28,2007 грн/евро, российский рубль 0,3838 - 0,3843 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 15 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,24 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 августа установлен на таком уровне: 2524,9317 гривен за 100 долларов (+10,3157 гривен).

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что украинские компании-экспортеры сетуют на укрепление гривны, которое влияет на их конкурентоспособность. Она также сообщила, что укрепление национальной валюты привело к тому, что доходная часть бюджета не выполняется.

В то же время в НБУ заявили, что продолжат политику плавающего курса гривны, поскольку в долгосрочной перспективе она наиболее эффективна. Владимир Лепушинский, заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ сообщил, что одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепление доверия к гривне и снижения долларизации экономики.