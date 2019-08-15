Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 25,36 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 28,26 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,3200 - 25,3600 грн/долар, євро 28,2267 - 28,2687 грн/євро, російський рубль 0,3843 - 0,3850 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,3200 25,3600

EUR/UAH 28,2267 28,2687

RUB/UAH 0,3843 0,3850

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2400 - 25,2650 грн/долар, євро 28,1829 - 28,2007 грн/євро, російський рубль 0,3838 - 0,3843 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,24 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 серпня встановлено на такому рівні: 2524,9317 гривень за 100 доларів (+10,3157 гривень).

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що українські компанії-експортери нарікають на зміцнення гривні, яке впливає на їх конкурентоспроможність. Вона також повідомила, що зміцнення національної валюти призвело до того, що дохідна частина бюджету не виконується.

У той же час у НБУ заявили, що продовжать політику плаваючого курсу гривні, оскільки в довгостроковій перспективі вона найбільш ефективна. Володимир Лепушинський, заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ повідомив, що однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) - необхідна умова зміцнення довіри до гривні та зниження доларизації економіки.