ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова

Новости » Энергетика    14.08.2019 - 16:53
Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Нафтогаз" обязали продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб.

Правительство обязало Национальную акционерную компанию "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Кабмин обязал &quot;Нафтогаз&quot; снизить цены на газ для ТЭС Ахметова

По его словам, Кабмин обязал НАК продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - подчеркнул Герус.

Герус отметил, что 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.

"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл/т, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долл/т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл, только ДТЭК на "немонопольном" рынке Украины. Хотело бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да. Или хотело бы убыточное коммунальное теплокоммунэнерго Смелы или Кривого Рога получать газ на 40% дешевле? Никаких сомнений. Но когда в Смеле люди мерзли и получали "космические" платежки, то никаких спецпостановлений правительства не было", - написал представитель Владимира Зеленского в Кабмине.

Новость дополняется

Кабмин отстаивает в суде право назначать и увольнять главу "Нафтогаза" "Нафтогаз" оспорил постановление Кабмина о ценах на газ для населения
Новости Украины Нафтогаз УкраиныЦена на газ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь