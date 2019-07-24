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МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару

Новости » Экономика    24.07.2019 - 10:31
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Фонд обнародовал новые данные

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

  • 2019 год - 28,68 грн/доллар
  • 2020 год - 29,96 грн/доллар
  • 2021 год - 30,55 грн/доллар
  • 2022 год - 31,01 грн/доллар
  • 2023 год - 31,47 грн/доллар
  • 2024 год - 31,94 грн/доллар

Напомним, в госбюджете на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар. По данным опроса НБУ, до 55,1% выросла доля респондентов, которая ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в i квартале 2019 года - 42,1%).

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходил из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2019 году - 28,66 грн/доллар и в 2020 году - 29,92 грн/доллар.

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Темы: Курс доллара
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