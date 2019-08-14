Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 14 августа 2019 года вырос на 9 копеек до 26,26 гривен за доллар, курс в покупке до 25,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос 6 копеек до 28,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,2400 - 25,2650 грн/доллар, евро 28,1829 - 28,2007 грн/евро, российский рубль 0,3838 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,2400 25,2650

EUR/UAH 28,1829 28,2007

RUB/UAH 0,3838 0,3843

Напомним, 13 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1500 - 25,1700 грн/доллар, евро 28,1202 - 28,1400 грн/евро, российский рубль 0,3848 - 0,3853 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 15 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,24 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 августа установлен на таком уровне: 2524,9317 гривен за 100 долларов (+10,3157 гривен).

В то же время курс доллара в обменных пунктах Украины в продаже 14 августа вырос на 3 копейки до 25,39 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 28,47 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,12 (25,08 - 13 августа), продажи - 25,39 (25,36 - 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,98 (27,97 - 13 августа), продажи - 28,47 (28,46 - 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,57 - 13 августа), продажи 3,96 (3,97 - 13 августа) грн за 10 рублей.