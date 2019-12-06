Курс доллара ускорил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 13 копеек до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке до 23,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,34 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,7000 - 23,7200 грн/доллар, евро 26,3212 - 26,3489 грн/евро, российский рубль 0,3716 - 0,3725 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7000 23,7200 EUR/UAH 26,3212 26,3489 RUB/UAH 0,3716 0,3725

Напомним, 5 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,82 - 23,85 грн/доллар, евро 26,4481 - 26,4735 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3741 грн/рубль.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,87 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на таком уровне: 2387,7034 гривен за 100 долларов (-5,3248 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 5 декабря - 2393,0282 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Отметим, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что укрепление гривны к доллару в 2019 году - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.

Напомним, в НБУ считают, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году является позитивным процессом, который свидетельствует об увеличении доверия к национальной валюте Украины.