Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 13 копійок до 23,72 гривень за долар, курс купівлі до 23,70 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 13 копійок до 26,34 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,7000 - 23,7200 грн/долар, євро 26,3212 - 26,3489 грн/євро, російський рубль 0,3716 - 0,3725 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7000 23,7200 EUR/UAH 26,3212 26,3489 RUB/UAH 0,3716 0,3725

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,82 - 23,85 грн/долар, євро 26,4481 - 26,4735 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3741 грн/рубль.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,87 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 2387,7034 гривень за 100 доларів (-5,3248 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 5 грудня - 2393,0282 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

Зазначимо, заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що зміцнення гривні до долара 2019 року - це природний процес, оскільки фундаментальні чинники зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.

Нагадаємо, в НБУ вважають, що зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році є позитивним процесом, який свідчить про збільшення довіри до національної валюти України.