Курс доллара упал до нового минимума

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,93 гривен за доллар, что почти 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 декабря установлен на таком уровне: 2393,0282 гривен за 100 долларов (-0,8934 гривен).

При этом курс доллара на 4 декабря составляет 2393,9216 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 4 декабря - 2393,9216 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 4 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,95 гривен за доллар, курс в покупке до 23,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,52 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 декабря справочный курс на уровне 23,932963 грн/доллар, понизив его по сравнению с 3 декабря (23,936678). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году.

В то же время в обменных пунктах Украины 4 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,01 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 26,58 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,84 (23,83 - 3 декабря), продажи - 24,01 (24,00 - 3 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (26,23 - 3 декабря), продажи - 26,58 (26,57 - 3 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 3 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 3 декабря) грн за 10 рублей.