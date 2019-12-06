НБУ на 6 декабря снизил курс доллара до нового минимума

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар находится на уровне января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,87 гривен за доллар, что почти 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на таком уровне: 2387,7034 гривен за 100 долларов (-5,3248 гривен).

При этом курс доллара на 5 декабря составляет 2393,0282 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 5 декабря - 2393,0282 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Напомним, 5 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,89 гривен за доллар, курс в покупке до 23,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,48 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 декабря справочный курс на уровне 23,88 грн/доллар, понизив его по сравнению с 4 декабря (23,93). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году.

В то же время в обменных пунктах Украины 5 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,96 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,57 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,78 (3,84 - 4 декабря), продажи - 23,96 (24,01 - 4 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,22 (26,28 - 4 декабря), продажи - 26,57 (26,58 - 4 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,49 - 4 декабря), продажи 3,79 (3,78 - 4 декабря) грн за 10 рублей.