Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 16 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 12:00 20 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 16 копеек 26,21 грн/доллар, курс в покупке до 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 29,23 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1800 - 26,2100 грн/доллар, евро 29,2064 - 29,2372 грн/евро, российский рубль 0,4052 - 0,4059 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1800 26,2100

EUR/UAH 29,2064 29,2372

RUB/UAH 0,4052 0,4059

Напомним, 17 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3400 - 26,3700 грн/доллар, евро 29,4296 - 29,4605 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4078 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,36 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 2636,8202 гривен за 100 долларов (+2,5289 гривен).