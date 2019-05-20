Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 16 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 12:00 20 травня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 16 копійок 26,21 грн/долар, курс купівлі до 26,18 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 23 копійки до 29,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2100 грн/долар, євро 29,2064 - 29,2372 грн/євро, російський рубль 0,4052 - 0,4059 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1800 26,2100

EUR/UAH 29,2064 29,2372

RUB/UAH 0,4052 0,4059

Нагадаємо, 17 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3400 - 26,3700 грн/долар, євро 29,4296 - 29,4605 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4078 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,36 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 2636,8202 гривень за 100 доларів (+2,5289 гривень).