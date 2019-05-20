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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    20.05.2019 - 12:08
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 16 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 12:00 20 травня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 16 копійок 26,21 грн/долар, курс купівлі до 26,18 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 23 копійки до 29,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2100 грн/долар, євро 29,2064 - 29,2372 грн/євро, російський рубль 0,4052 - 0,4059 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,1800    26,2100

EUR/UAH     29,2064    29,2372

RUB/UAH     0,4052      0,4059

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 17 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3400 - 26,3700 грн/долар, євро 29,4296 - 29,4605 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4078 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,36 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 2636,8202 гривень за 100 доларів (+2,5289 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара стабілізувався на міжбанку
Теми: Курс долара
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