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НБУ повысил официальный курс доллара

Новости » Финансы    17.05.2019 - 16:03
НБУ повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,36 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 2636,8202 гривен за 100 долларов (+2,5289 гривен).

При этом курс доллара на 17 мая составляет 2634,2913 гривен за 100 долларов.

НБУ повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 17 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 26,37 грн/доллар, курс в покупке - 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,47 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 26,45 гривен за доллар, в покупке вырос на 1 копейку до 26,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,70 гривен за евро.

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Темы: Курс доллара
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