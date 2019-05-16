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В Украине завтра потеплеет до +30

Новости » Общество    16.05.2019 - 17:02
В Украине завтра потеплеет до +30
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В южной части Украины местами до +30

Завтра, 17 мая, погода в Украине местами ухудшится, в Винницкой, Житомирской и Ровненской областях ожидаются значительные дожди. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 17 мая в западной части дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровненской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью до +17, в Карпатах до +9; днем до +26, в южной части местами до +30. На Закарпатье и Прикарпатье +19.

В Украине завтра потеплеет до +30

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в пятницу погода будет походить на летнюю.  На юге и востоке страны температура воздуха прогреется до +26 +30 градусов. Кратковременные дожди будут практически по всей территории страны, кроме юга, а также Сумской и Харьковской областей.

В Киеве завтра большая вероятность дождя с грозой, а температура воздуха прогреется до +24 +26 градусов.

Ранее в ГСЧС сообщили, что погода в Украине в ближайшие дни значительно ухудшится, в частности, в западной части ожидаются сильные дожди и подтопления.

Сегодня, 16 мая, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквальный ветер до 20 м/с. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Закарпатской областях и в Карпатах пройдут дожди.

 

Завтра в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы В западных и северных областях Украины завтра ожидаются дожди с грозами
Новости Украины Гидрометцентр
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