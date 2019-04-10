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МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару

Новости » Экономика    10.04.2019 - 16:13
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс гривны будет снижаться очень плавно

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к апрельскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Согласно прогнозу МВФ, номинальный ВВП Украины в 2019 году составит 3868 млрд грн или 134,887 млрд долларов. Таким образом, фонд прогнозирует курс гривны к доллару на уровне 28,7 грн/доллар.

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару будет постепенно понижаться до 30,0 грн/доллар в 2020 году, 30,5 грн/доллар в 2021 году, 31,0 грн/доллар в 2022 году, 31,5 грн/доллар в 2023 году и 31,9 грн/доллар в 2024 году.

Напомним, в госбюджете на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Отметим, заместитель глава НБУ Олег Чурий в феврале отметил, что переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. В частности, почти никто из аналитиков не угадал, какой курс будет осенью и зимой.

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