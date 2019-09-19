Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,65 гривен за доллар, курс в покупке до 24,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,6200 - 24,6500 грн/доллар, евро 27,1780 - 27,2111 грн/евро, российский рубль 0,3832 - 0,3838 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6200 24,6500 EUR/UAH 27,1780 27,2111 RUB/UAH 0,3832 0,3838

Напомним, 18 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6500 - 24,6700 грн/доллар, евро 27,2604 - 27,2726 грн/евро, российский рубль 0,3829 - 0,3833 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,66 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 сентября установлен на таком уровне 2466,9853 гривен за 100 долларов (-9,4667 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 16 сентября - 2471,0681 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год, расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

Аналитики считают, что прогноз курса гривны к доллару на уровне 28,2 грн/доллар, заложенный в проекте госбюджета на 2020 год, скорее всего, не будет реализован.