Аналитики назвали риски для курса гривны к доллару

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Рост курса до уровня 28 грн/доллар сейчас выглядит маловероятно

Прогноз курса гривны к доллару на уровне 28,2 грн/доллар, заложенный в проекте госбюджета на 2020 год, скорее всего, не будет реализован. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, курс доллара может быстро вырасти до уровня 28 грн/доллар в случае продажи нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Однако, по его мнению, для этого нужно крайне негативные факторы, дестабилизация на Востоке или разрыв отношений с МВФ. "В данный момент Минфин изменяет дюрацию (длительность, - ред.) выплат по нашему долгу на более поздний срок. В связи с этим не стоит ожидать быстрого выхода из наших бумаг",- считает он.

Кроме того, на курс гривны может негативно повлиять новая газовая война с Россией. "Украина не подписывает контракт с "Газпромом" о транзите, что приводит к блокированию нашей трубы и заставляет покупать дополнительно газ для поддержания трубы в рабочем состоянии. Это может привести к росту курса до 25,50. В сумме с холодной зимой возможное потребление газа увеличится, что приведет к давлению на курс", - описал сценарий аналитик.

Кроме того, на курс может оказать влияние рост цены на газ в Европе. "Таким образом, нам нужно будет больше иностранной валюты для закупок газа. В тоже время, у "Нафтогаза" в запасе есть наличность после размещения бондов, что снизит давление на бюджет", - отметил Пархоменко.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год, расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 сентября 2019 года привлекло в государственный бюджет 2,758 млрд грн.