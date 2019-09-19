ru
ua

Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси   

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,65 гривень за долар, курс купівлі до 24,62 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,6200 - 24,6500 грн/долар, євро 27,1780 - 27,2111 грн/євро, російський рубль 0,3832 - 0,3838 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6200

24,6500

EUR/UAH

27,1780

27,2111

RUB/UAH

0,3832

0,3838

Нагадаємо, 18 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6500 - 24,6700 грн/долар, євро 27,2604 - 27,2726 грн/євро, російський рубль 0,3829 - 0,3833 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,66 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 вересня, встановлений на такому рівні 2466,9853 гривень за 100 доларів (-9,4667 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 вересня - 2471,0681 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік, розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

Аналітики вважають, що прогноз курсу гривні до долара на рівні 28,2 грн/долар, закладений в проекті держбюджету на 2020 рік, швидше за все, не буде реалізований.

Україна готується до відведення військ уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі На Донбасі загинули двоє українських військових
Читати всі новини