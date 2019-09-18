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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    18.09.2019 - 17:10
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 18 сентября 2019 года снизился на 9 копеек до 24,67 гривен за доллар, курс в покупке - 24,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,27 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,6500 - 24,6700 грн/доллар, евро 27,2604 - 27,2726 грн/евро, российский рубль 0,3829 - 0,3833 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6500

24,6700

EUR/UAH

27,2604

27,2726

RUB/UAH

0,3829

0,3833

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 17 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7400 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,2956 - 27,3152 грн/евро, российский рубль 0,3843 - 0,3848 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,66 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 сентября установлен на таком уровне 2466,9853 гривен за 100 долларов (-9,4667 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 16 сентября - 2471,0681 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 17 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,81 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 27,42 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,59 (24,63 - 17 сентября), продажи - 24,81 (24,88 - 17 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,03 (27,01 - 17 сентября), продажи - 27,42 (27,43 - 17 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,51 - 17 сентября), продажи 3,88 (3,89 - 17 сентября) грн за 10 рублей.

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Темы: Курс доллара
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