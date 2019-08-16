Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке до 25,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,88 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1150- 25,1300 грн/доллар, евро 27,8801 - 27,8867 грн/евро, российский рубль 0,3802 0,3806грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1150 25,1300 EUR/UAH 27,8801 27,8867 RUB/UAH 0,3802 0,3806

Напомним, 15 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1500 - 25,1800 грн/доллар, евро 27,9466 - 27,9855 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3809 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,32 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 августа установлен на таком уровне: 2532,1651 гривен за 100 долларов (+7,2334 гривен).

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что украинские компании-экспортеры сетуют на укрепление гривны, которое влияет на их конкурентоспособность. Она также сообщила, что укрепление национальной валюты привело к тому, что доходная часть бюджета не выполняется.

В то же время в НБУ заявили, что продолжат политику плавающего курса гривны, поскольку в долгосрочной перспективе она наиболее эффективна. Владимир Лепушинский, заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ сообщил, что одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепление доверия к гривне и снижения долларизации экономики.