НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,24 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 августа установлен на таком уровне: 2524,9317 гривен за 100 долларов (+10,3157 гривен).

При этом курс доллара на 14 августа составляет 2514,616 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, сегодня, 14 августа, межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 25,20 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 28,17 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил 14 августа справочный курс на уровне 25,24 гривен за доллар, что на 10 копеек выше, чем 13 августа (25,14 гривен за доллар).

В то же время курс доллара в обменных пунктах Украины в продаже 14 августа вырос на 3 копейки до 25,39 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 28,47 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,12 (25,08 - 13 августа), продажи - 25,39 (25,36 - 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,98 (27,97 - 13 августа), продажи - 28,47 (28,46 - 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,57 - 13 августа), продажи 3,96 (3,97 - 13 августа) грн за 10 рублей.