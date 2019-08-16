Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 25,13 гривень за долар, курс купівлі до 25,11 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,88 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1150 - 25,1300 грн/долар, євро 27,8801 - 27,8867 грн/євро, російський рубль 0,3802 0,3806 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1150 25,1300 EUR/UAH 27,8801 27,8867 RUB/UAH 0,3802 0,3806

Нагадаємо, 15 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,9466 - 27,9855 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3809 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,32 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 серпня встановлено на такому рівні: 2532,1651 гривень за 100 доларів (+7,2334 гривень).

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що українські компанії-експортери нарікають на зміцнення гривні, яке впливає на їх конкурентоспроможність. Вона також повідомила, що зміцнення національної валюти призвело до того, що дохідна частина бюджету не виконується.

У той же час у НБУ заявили, що продовжать політику плаваючого курсу гривні, оскільки в довгостроковій перспективі вона найбільш ефективна. Володимир Лепушинський, заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ повідомив, що однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) - необхідна умова зміцнення довіри до гривні та зниження доларизації економіки.