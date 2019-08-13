Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 6 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 25,16 гривен за доллар, курс в покупке до 25,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,16 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1350 - 25,1650 грн/доллар, евро 28,1336 - 28,1671 грн/евро, российский рубль 0,3828 - 0,3836 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1350 25,1650

EUR/UAH 28,1336 28,1671

RUB/UAH 0,3828 0,3836

Напомним, 12 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1900 - 25,2200 грн/доллар, евро 28,2606 - 28,2892 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3843 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,15 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 августа установлен на таком уровне: 2515,8487 гривен за 100 долларов (+6,7674 гривен).

Отметим, аналитик Альпари Максим Пархоменко в комментарии РБК-Украина заявил, что на текущей неделе гривна будет находиться в коридоре 25,10- 25,40 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, с начала года 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару на 9% и это лучший результат среди всех национальных валют мира. Серьезное укрепление гривны связывают с рядом причин, одна из важнейших - резкое увеличение объема купленных нерезидентами ОВГЗ.