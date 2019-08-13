Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 25,16 гривень за долар, курс купівлі до 25,13 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 28,16 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1350 - 25,1650 грн/долар, євро 28,1336 - 28,1671 грн/євро, російський рубль 0,3828 - 0,3836 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1350 25,1650

EUR/UAH 28,1336 28,1671

RUB/UAH 0,3828 0,3836

Нагадаємо, 12 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1900 - 25,2200 грн/долар, євро 28,2606 - 28,2892 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3843 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 2515,8487 гривень за 100 доларів (+6,7674 гривень).

Зазначимо, аналітик Альпарі Максим Пархоменко в коментарі РБК-Україна заявив, що на поточному тижні гривня буде знаходитися в коридорі 25,10 - 25,40 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку року 2019 року гривня зміцнилася по відношенню до долара на 9% і це кращий результат серед усіх національних валют світу. Серйозне зміцнення гривні пов'язують з рядом причин, одна з найважливіших - різке збільшення обсягу куплених нерезидентами ОВДП.