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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    09.08.2019 - 17:15
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 9 августа 2019 года снизился на 6 копеек до 26,21 гривен за доллар, курс в покупке до 25,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 28,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1700 - 25,2100 грн/доллар, евро 28,1702 - 28,2125 грн/евро, российский рубль 0,3851 - 0,3861 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,1700      25,2100

EUR/UAH     28,1702      28,2125

RUB/UAH     0,3851        0,3861

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 8 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2300 - 25,2700 грн/доллар, евро 28,2475 - 28,2897 грн/евро, российский рубль 0,3868 - 0,3875 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).

НБУ резко снизил официальный курс доллара Курс доллара 9 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ
Темы: Курс доллара
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