Глава Совета НБУ назвал причины рекордного роста курса гривны

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Такого спроса на украинские долговые бумаги не было с 2005-2006 годов

С начала года 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару на 9,1%, и это лучший результат среди всех национальных валют мира. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в личном комментарии на своей странице в Facebook.

Как напомнил Данилишин, 1 августа официальный курс доллара достиг рекордно низкого за три года значения - 25,02 грн.

Глава Совета НБУ отметил, что серьезное укрепление гривны связывают с рядом причин, одна из важнейших - резкое увеличение объема купленных нерезидентами ОВГЗ.

"Действительно, с начала года портфель ОВГЗ вырос в 13 раз, а общий объем инвестиций нерезидентов в ОВГЗ по состоянию на конец июля достиг 3,6 млрд. долларов. Причем особенно высокими темпами нерезиденты начали покупать ОВГЗ с лета", - добавил он.

Данилишин напомнил, что такого спроса на украинские долговые бумаги не было с 2005-2006 годов.

По его мнению, причиной большого спроса является как стабилизация экономики Украины и получение политической определенности, так и высокая привлекательность гособлигаций для инвесторов. "Действительно, 15,5-16% по долгосрочным гособлигациям - неплохой доход для инвестора (другое дело, что это будет стоить государству). А, если инвесторы продавали валюту для покупки ОВГЗ по более высокому курсу, чем ожидают купить при выходе из госбумаг, тогда смогут рассчитывать еще и на доход от курсовой разницы", - отметил глава Совета НБУ.

В то же время Данилишин считает, что укрепление гривны - это и положительное, и в то же время негативное явление для экономики.

"В Нацбанке не беспокоятся по этому поводу, в его системе координат укрепление нацвалюты - движение в нужном направлении. Но как быть Министерству финансов, для которого это не несет ничего хорошего в важнейшем для него вопросе - выполнение доходной части госбюджета? Дело в том, что в бюджете на текущий год расчеты сверстаны исходя из курса 29,4 гривен за доллар. Серьезное укрепление гривны существенно усложняет выполнение доходной части бюджета. Например, в июне госбюджет недосчитался 17,8% от запланированных поступлений. А суммарно за январь-июль план по доходам выполнен всего лишь на 96,4%", - добавил он.

Отметим, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар. По данным опроса НБУ, до 55,1% выросла доля респондентов, которая ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в I квартале 2019 года - 42,1%).

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в июне 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 161,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 985,6 млн долларов. Таким образом в июне чистая продажа валюты населением составила 176,0 млн долларов.