Эксперты дали прогноз курса доллара на следующую неделю

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В середине августа доллар будет стоить около 25 грн

На следующей неделе курс гривны в отношении доллара будет колебаться в узком диапазоне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Национальная валюта будет находиться в коридоре 25,10- 25,40 грн/доллар", - сообщил он.

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс гривны показал небольшую коррекцию и смог снизится до отметки 25,80 грн за доллар. Рост доллара остановился 7 августа, после успешно проведенного аукциона со стороны Минфина, который состоялся днем ранее. Общая эмиссия была сравнительно небольшой и составила 2,7 млрд гривен. Конец недели на межбанке гривна завершает на отметке 25,20, вернувшись к средним значениям прошлой недели.

Похожая ситуация и с наличным рынком - средняя цена нацвалюты достигла отметки в 25,31 гривен за доллар. "В целом по разным сегментам рынка гривна показывает положительные значения прироста в среднем на 30-35 копеек в зависимости от сегмента рынка", - добавил он.

Евро за этот период по отношению к гривне также теряет в цене. В рамках недели европейская валюта просела на 42 копейки по межбанку, а на наличном рынке украинская валюта укрепилась на 51 копейку. Таким образом, средний курс евро сейчас составляет 28,35 грн, напомнил аналитик Альпари.

Напомним, Национальный банк считает, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.

Отметим, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар.