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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    13.06.2019 - 10:48
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 6 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 26,44 грн/доллар, курс в покупке до 26,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 29,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,4100 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,8353 - 29,8666 грн/евро, российский рубль 0,4085 - 0,4096 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4100    26,4400

EUR/UAH     29,8353    29,8666

RUB/UAH     0,4085      0,4096

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 12 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,5000 грн/доллар, евро 29,9368 - 29,9794 грн/евро, российский рубль 0,4088 - 0,4097 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,40 грн/доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 июня установлен на таком уровне: 2640,1893 гривен за 100 долларов (+10,2943 гривен).

Курс доллара стабилен на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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