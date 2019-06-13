Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 6 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 26,44 грн/доллар, курс в покупке до 26,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 29,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,4100 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,8353 - 29,8666 грн/евро, российский рубль 0,4085 - 0,4096 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4100 26,4400

EUR/UAH 29,8353 29,8666

RUB/UAH 0,4085 0,4096

Напомним, 12 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,5000 грн/доллар, евро 29,9368 - 29,9794 грн/евро, российский рубль 0,4088 - 0,4097 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,40 грн/доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 июня установлен на таком уровне: 2640,1893 гривен за 100 долларов (+10,2943 гривен).