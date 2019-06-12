НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,40 грн/доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 июня установлен на таком уровне: 2640,1893 гривен за 100 долларов (+10,2943 гривен).

При этом курс доллара на 12 июня составляет 2629,895 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 12 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 26,46 грн/доллар, курс в покупке до 26,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,99 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 16 копеек до 26,56 гривен за доллар, в покупке вырос на 15 копеек до 26,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 30,13 гривен за евро.