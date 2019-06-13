ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    13.06.2019 - 10:48
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 6 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 13 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 26,44 грн/долар, курс купівлі до 26,41 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 29,86 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,4100 - 26,4400 грн/долар, євро 29,8353 - 29,8666 грн/євро, російський рубль 0,4085 - 0,4096 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4100    26,4400

EUR/UAH     29,8353    29,8666

RUB/UAH     0,4085      0,4096

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 12 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,5000 грн/долар, євро 29,9368 - 29,9794 грн/євро, російський рубль 0,4088 - 0,4097 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,40 грн/долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 червня встановлено на такому рівні: 2640,1893 гривень за 100 доларів (+10,2943 гривень).

Курс долара на міжбанку стабільний НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся