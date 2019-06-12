Курс доллара стабилен на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар вырос на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июня 2019 года вырос на 1 копейку до 26,50 грн/доллар, курс в покупке до 26,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 29,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,5000 грн/доллар, евро 29,9368 - 29,9794 грн/евро, российский рубль 0,4088 - 0,4097 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4600 26,5000

EUR/UAH 29,9368 29,9794

RUB/UAH 0,4088 0,4097

Напомним, 11 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,4900 грн/доллар, евро 29,9368 - 29,9707 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4107 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,40 грн/доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 июня установлен на таком уровне: 2640,1893 гривен за 100 долларов (+10,2943 гривен).