Курс доллара продолжает снижаться

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар обновил очередной минимум

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,29 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 25,894 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,05 (23,10 - 21 декабря), продажи - 23,29 (23,34 - 21 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,45 (25,50 - 21 декабря), продажи - 25,89 (25,94 - 21 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 21 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 21 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,10-23,30 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 23 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейку до 23,28 гривен за доллар, курс в покупке до 23,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 25,79 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 декабря справочный курс на уровне 23,27 грн/доллар, понизив его по сравнению с 21 декабря (23,28). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-21 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 564,60 млн долларов, что на 140,5 млн долларов больше, чем неделей ранее (424,10 млн долларов).

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9/23,1 грн.