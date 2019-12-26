Курс долара різко зріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

За один день долар подорожчав на 1%

Курс долара на міжбанку у продажу 26 грудня 2019 року зріс на 28 копійок до 23,53 гривень за долар, курс купівлі до 23,45 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 33 копійки до 26,09 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,2450 - 23,2550 грн/долар, євро 25,7601 - 25,7688 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4500 23,5300 EUR/UAH 26,0083 26,0947 RUB/UAH 0,3767 0,3784

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,2450 - 23,2550 грн/долар, євро 25,7601 - 25,7688 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 23 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,29 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 25,894 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,05 (23,10 - 21 грудня), продажу - 23,29 (23,34 - 21 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,45 (25,50 - 21 грудня), продажу - 25,89 (25,94 - 21 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 21 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 21 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,29 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2329,2885 гривень за 100 доларів (+3,7730 гривень).

Національний банк України (НБУ) 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 26 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 23,28 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 25,83 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,99 (22,93 - 24 грудня), продажу - 23,28 (23,24 - 24 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,36 (25,31 - 24 грудня), продажу - 25,83 (25,76 - 24 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,43 (3,45 - 24 грудня), продажу 3,76 (3,77 - 24 грудня) грн за 10 рублів.