Курс доллара резко снизился на межбанке после информации об отводе части российских войск

Это произошло после заявления военного ведомства России о завершении учений и возвращении части войск в места постоянной дислокации.

Аналогичная ситуация наблюдается и на российском рынке, где курс доллара упал на 1 рубль до 75,6 рублей за доллар.

Напомним, сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,4800 - 28,5000 грн/доллар, евро 32,2165 - 32,2363 грн/евро, российский рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.

Отметим, в понедельник, 14 февраля, Национальный банк продал 377 млн долларов с целью сглаживания колебаний. Это позволило погасить временный всплеск спроса на валюту уже в первый час работы валютного рынка.