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Курс доллара резко снизился на межбанке после информации об отводе части российских войск

Автор: Александр Белоус

Курс доллара резко снизился на межбанковском валютном рынке. По сравнению с открытием курс упал на 26 копеек и к 11:00 15 февраля торговался на уровне 28,24 гривен - продажа, 28,22 гривен - покупка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Это произошло после заявления военного ведомства России о завершении учений и возвращении части войск в места постоянной дислокации.

Аналогичная ситуация наблюдается и на российском рынке, где курс доллара упал на 1 рубль до 75,6 рублей за доллар.

Напомним, сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,4800 - 28,5000 грн/доллар, евро 32,2165 - 32,2363 грн/евро, российский рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.

Отметим, в понедельник, 14 февраля, Национальный банк продал 377 млн долларов с целью сглаживания колебаний. Это позволило погасить временный всплеск спроса на валюту уже в первый час работы валютного рынка.

Как сообщало РБК-Украина, 14 февраля межбанк открылся рекордным скачком курса доллара из-за угрозы российского вторжения. Курс вырос на 66 копеек до 28,72 гривен. Однако в течение дня курс упал до уровня 28,50 гривен.

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