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Межбанк под контролем. НБУ продал из резервов 377 млн долларов

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 10:29
Межбанк под контролем. НБУ продал из резервов 377 млн долларов Фото: НБУ погасил панику на валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

В понедельник, 14 февраля, Национальный банк продал 377 млн долларов с целью сглаживания колебаний. Это позволило погасить временный всплеск спроса на валюту уже в первый час работы валютного рынка.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ на запрос РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе, в конце прошлой недели произошло очередное напряжение информационной среды: распространение новостей о рисках эскалации военного конфликта. Это повлияло на баланс спроса и предложения на рынке.

"Таким образом, основным фактором повышенного спроса на валюту остается психологический", - добавили в НБУ.

По оценкам НБУ, ситуация на валютном рынке остается контролируемой. "На сегодня по сравнению с 2014 годом валютный рынок Украины имеет за собой надежную макроэкономическую основу, а также значительно устойчивее к шокам. В частности, это подтверждает опыт прохождения валютным рынком периода турбулентности в январе 2022 года", - говорится в комментарии.

НБУ и дальше будет следить за балансом спроса и предложения на валютном рынке и при необходимости проводить интервенции как по продаже, так и по покупке валюты. Имеющийся объем международных резервов позволяет НБУ при необходимости активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом для нивелирования временных всплесков, отметили в НБУ.

"Национальный банк и дальше придерживался режима гибкого курсообразования и сглаживал чрезмерные колебания на валютном рынке", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля межбанк открылся рекордным скачком курса доллара из-за угрозы российского вторжения. Курс вырос на 66 копеек до 28,72 гривен. Однако в течение дня курс упал до уровня 28,50 гривен. Межбанк открылся на уровне 28,80 и во вторник 15 февраля.

Отметим, НБУ продал валюту на межбанке в течение января, Потратив из резервов 1,3 млрд долларов. В конце месяца курс доллара вырос до 29 гривен. Затем ситуация изменилась и НБУ в начале февраля покупал валюту.

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