Курс долара різко знизився на міжбанку після інформації про відведення частини російських військ

Це сталося після заяви військового відомства Росії про завершення навчань і повернення частини військ в місця постійної дислокації.

Аналогічна ситуація спостерігається і на російському ринку, де курс долара впав на 1 рубль до 75,6 рублів за долар.

Нагадаємо, сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,4800 - 28,5000 грн/долар, євро 32,2165 - 32,2363 грн/євро, російський рубль 0,3711-0,3715 грн/рубль.

Зазначимо, у понеділок, 14 лютого, Національний банк продав 377 млн доларів з метою згладжування коливань. Це дозволило погасити тимчасовий сплеск попиту на валюту вже в першу годину роботи валютного ринку.