Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара после скачка накануне

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,50 гривен за доллар, курс в покупке до 28,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,23 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 14 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4950 - 28,5150 грн/доллар, евро 32,2534 - 32,2761 грн/евро, российский рубль 0,3719 - 0,3725 грн/рубль. Таким образом, курс доллара за один день вырос на 45 копеек .

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,4800 - 28,5000 грн/доллар, евро 32,2165 - 32,2363 грн/евро, российский рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,53 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

Аналитики прогнозируют, что в феврале 2022 года гривна может продолжить снижение при сохранении геополитических рисков. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 30,1-30,7 грн.