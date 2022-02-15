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Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара после скачка накануне

Новина українською →
Украина, Вторник 15 февраля 2022 10:11
Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара после скачка накануне Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,50 гривен за доллар, курс в покупке до 28,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,23 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,4800 - 28,5000 грн/доллар, евро 32,2165 - 32,2363 грн/евро, российский рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара после скачка накануне

Напомним, 14 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4950 - 28,5150 грн/доллар, евро 32,2534 - 32,2761 грн/евро, российский рубль 0,3719 - 0,3725 грн/рубль. Таким образом, курс доллара за один день вырос на 45 копеек.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,53 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

Аналитики прогнозируют, что в феврале 2022 года гривна может продолжить снижение при сохранении геополитических рисков. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 30,1-30,7 грн.

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