Курс доллара резко пошел вверх: в чем причина

Наличный рынок

На наличном рынке курс покупки доллара составляет около 36 гривен, продажи - выше 37 гривен. При этом не везде валюту можно купить и продать по рыночному курсу.

НБУ с начала войны зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 и поначалу запретил продажу валюты населению. С 14 апреля НБУ разрешил банкам возобновить продажу. Однако курс может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ.

Банки в основном установили курс на уровне 32,18, однако купить по этому курсу доллары практически невозможно. Финансовые компании продают доллар дороже 37 гривен.

Причины роста курса

Народный депутат Ярослав Железняк называет две основные причины роста курса - денежная эмиссия НБУ и нехватка валюты из-за заблокированного экспорта.

"Не хочу нагонять пессимизм, но курс валюты сегодня видели? 37 доллар, 39 евро. Это результат заблокированного экспорта и нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка. И обвинять их тут не надо. Как еще покрывать разрыв?", - написал он в своем Телеграм-канале.

Угроза гиперинфляции

Между тем, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в Украине возникла угроза гиперинфляции из-за того, что НБУ финансирует госбюджет. "Вы знаете, что происходит, если стране приходится переходить на монетарное финансирование. Война приносит гиперинфляцию, а затем ужасный, ужасный ущерб, которого, как мы думаем, мы можем избежать", - сказала Георгиева.

По ее словам, чтобы избежать этого, необходимо предоставить Украине экстренное финансирование.

Между тем, страны G7 достигли договоренности о выделении Украине более 15 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета в течение трех месяцев.

Отменим, с начала войны финансирование со стороны НБУ было основным источником покрытия дефицит госбюджета Украины. НБУ уже напечатал 120 млрд гривен.

Позиция НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Национальный банк Украины считает отказ от фиксированного курса гривны к доллару преждевременным.

"Сейчас мы видим больше преимуществ от фиксации обменного курса, чем от другого режима. Если ситуация будет меняться, мы будем менять нашу валютно-курсовую политику. Но пока считаем такие шаги нецелесообразными", - сказал он.

Он отметил, что Нацбанк хочет вернуться к гибкому, плавающему обменному курсу, но это не самоцель, и для этого должны быть созданы определенные предпосылки, одна из которых - более самосбалансирование валютного рынка.