НБУ увеличил выкуп военных гособлигаций для финансирования дефицита бюджета
Национальный банк Украины 27 апреля провел еще один выкуп военных облигаций правительства на сумму 10 млрд грн. Таким образом, по состоянию на 28 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности НБУ составляет 70 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным пресс-службы, с начала апреля НБУ выкупил военных ОВГЗ на 50 млрд грн: 12 и 20 апреля - по 20 млрд грн и 27 апреля - 10 млрд грн. Еще 20 млрд грн приобретено 8 марта).
"Рост объемов выкупа военных облигаций НБУ в апреле прежде всего объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и более низкими объемами международного финансирования. В отличие от марта доходы бюджета не поддерживали досрочная уплата налогов бизнесом и перечисление дивидендов государственными компаниями. Как и в марте, падение экономической активности в результате военных действий существенно ограничивало бюджетные поступления", - говорится в сообщении.
В целом, по оценкам Министерства финансов, потребности бюджета составляют около 5 млрд долларов, напомнили в пресс-службе.
"Сегодня поддержка бюджета Национальным банком остается необходимой мерой, учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные потребности. В то же время позиция центробанка относительно финансирования неизменна - поддержка со стороны НБУ не может быть основным источником финансирования расходов правительства", - заявили в НБУ
Как и было задекларировано, НБУ будет стремиться к скорейшему полному отказу от финансирования дефицита государственного бюджета и при условии минимизации рисков разбалансировки ситуации в фискальном секторе реализует это стремление. Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства через покупку ОВГЗ и в дальнейшем будет определяться отдельными решениями НБУ.
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