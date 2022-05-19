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Помощь стран G7 предотвратит гиперинфляцию в Украине, - глава МВФ

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Украина, Четверг 19 мая 2022 15:44
Помощь стран G7 предотвратит гиперинфляцию в Украине, - глава МВФ Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что она "становится все более оптимистичной" в отношении того, что соглашение G7 о предоставлении нового бюджетного финансирования Украине может быть достигнуто. Деньги помогут стране избежать гиперинфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Георгиева заявила в кулуарах встречи министров финансов и управляющих центральными банками G7, что основной вопрос финансирования будет заключаться в его сроках - во избежание задержек, которые могут подтолкнуть Украину к монетарному финансированию, когда ее центральный банк фактически финансирует правительство.

"Вы знаете, что происходит, если стране приходится переходить на монетарное финансирование. Война приносит гиперинфляцию, а затем ужасный, ужасный ущерб, которого, как мы думаем, мы можем избежать", - сказала Георгиева.

Как сообщало РБК-Украина, страны "Большой семерки" намерены одобрить пакет краткосрочного финансирования Украины в размере около 15 млрд долларов. Пакет покроет трехмесячные потребности страны.

Отменим, с начала войны финансирование со стороны НБУ было основным источником покрытия дефицит госбюджета Украины. НБУ уже напечатал 100 млрд гривен.

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