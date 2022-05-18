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Преимуществ больше, чем недостатков: НБУ будет держать фиксированный курс гривны

Новина українською →
Украина, Среда 18 мая 2022 15:51
Преимуществ больше, чем недостатков: НБУ будет держать фиксированный курс гривны Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) считает отказ от фиксированного курса гривны к доллару преждевременным. Возвращение к плавающему обменному курсу - это не самоцель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы видим больше преимуществ от фиксации обменного курса, чем от другого режима. Если ситуация будет меняться, мы будем менять нашу валютно-курсовую политику. Но пока считаем такие шаги нецелесообразными", - сказал он.

Николайчук добавил, что изменения НБУ валютно-курсовой политики очень зависят от того, по какому макроэкономическому сценарию будет жить страна.

"Если говорить о том, как долго мы будем сохранять фиксированный курс, то ответ очень прост: пока мы будем видеть, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима", - заявил он.

Он отметил, что Нацбанк хочет вернуться к гибкому, плавающему обменному курсу, но это не самоцель, и для этого должны быть созданы определенные предпосылки, одна из которых - более самосбалансирование валютного рынка.

"Мы должны снова наладить также действие монетарной трансмиссии, потому что отпустить обменный курс, не имея возможности влиять на него процентной ставкой, не будет очень взвешенным решением", - добавил Николайчук.

По его словам, нечастые, но большие шаги - это, по сути, попытка выровнять дисбалансы.

"Короткие, но более частые шаги более целесообразны для ситуации, когда рынок уже почти, но еще не совсем полностью готов к плавающему обменному курсу. Соответственно центральный банк в такой ситуации будет пытаться найти новую точку равновесия, где рынок сам сбалансируется. И дальше курс уже будет плавать в довоенном формате", - сообщил он.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Рыночный курс сейчас составляет около 34,5 гривен за доллар.

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