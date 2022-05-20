Курс долара різко пішов вгору: в чому причина

Готівковий ринок

На готівковому ринку курс купівлі долара становить близько 36 гривень, продажу - вище 37 гривень. При цьому не скрізь валюту можна купити і продати за ринковим курсом.

НБУ з початку війни зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 і спочатку заборонив продаж валюти населенню. З 14 квітня НБУ дозволив банкам відновити продаж. Однак курс може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ.

Банки в основному встановили курс на рівні 32,18, однак купити за цим курсом долари практично неможливо. Фінансові компанії продають Долар дорожче 37 гривень.

Причини зростання курсу

Народний депутат Ярослав Железняк називає дві основні причини зростання курсу-грошова емісія НБУ і брак валюти через заблокований експорт.

"Не хочу наганяти песимізм, але курс валюти сьогодні бачили? 37 долар, 39 євро. Це результат заблокованого експорту і нестачі грошей, яка благополучно покривається емісією Нацбанку. І звинувачувати їх тут не треба. Як ще покривати розрив?",- написав він у своєму Телеграм-каналі.

Загроза гіперінфляції

Тим часом, директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що в Україні виникла загроза гіперінфляції через те, що НБУ фінансує держбюджет. "Ви знаєте, що відбувається, якщо країні доводиться переходити на монетарне фінансування. Війна приносить гіперінфляцію, а потім жахливий, жахливий збиток, якого, як ми думаємо, ми можемо уникнути", - сказала Георгієва.

За її словами, щоб уникнути цього, необхідно надати Україні екстрене фінансування.

Тим часом, країни G7 досягли домовленості про виділення Україні понад 15 млрд доларів на покриття дефіциту бюджету протягом трьох місяців.

Скасуємо, з початку війни фінансування з боку НБУ було основним джерелом покриття дефіцит держбюджету України. НБУ вже надрукував 120 млрд гривень.

Позиція НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Національний банк України вважає відмову від фіксованого курсу гривні до долара передчасною.

"Зараз ми бачимо більше переваг від фіксації обмінного курсу, ніж від іншого режиму. Якщо ситуація буде змінюватися, ми будемо змінювати нашу валютно-курсову політику. Але поки вважаємо такі кроки недоцільними", - сказав він.

Він зазначив, що Нацбанк хоче повернутися до гнучкого, плаваючого обмінного курсу, але це не самоціль, і для цього повинні бути створені певні передумови, одна з яких - більш самосбалансування валютного ринку.