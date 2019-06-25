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Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    25.06.2019 - 17:10
Курс доллара растет на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар вырос на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 26,20 гривен за доллар, курс в покупке до 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,84 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1800 - 26,2050 грн/доллар, евро 29,8216 - 29,8474 грн/евро, российский рубль 0,4162 - 0,4171 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,1800    26,2050

EUR/UAH     29,8216    29,8474

RUB/UAH     0,4162      0,4171

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 24 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1700 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,7971 - 29,8173 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,19 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 июня установлен на таком уровне: 2619,1201 гривен за 100 долларов (-10,946 гривен).

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